An den Moment, als sie das Buch zum ersten Mal in der Hand hielt, kann sich Isabell Gubenko noch genau erinnern. „Das war ein Gefühl, das man nicht in Worte fassen kann. Auf jeden Fall haben wir großen Stolz gespürt“, erinnert sich die Langenhagenerin. Wir, das ist Isabell Gubenko zusammen mit ihrem Mann Wasilij, den alle nur Wasi nennen. Das Ehepaar hat kürzlich den Gubenko-Verlag gegründet. In diesem Verlag ist nun ihr gemeinsames Premierenwerk erschienen. Das Buch heißt „Das Unvermächtnis“. Es trägt den Untertitel „Enthüllung“ – und schon jetzt ist klar, dass es der erste Teil einer Trilogie sein wird.

Ein Fantasybuch mit Horrorelementen

Darin geht es um eine Handlung in der Fantasywelt, die aus Horrorgeschichten besteht. Im Europa des 16. Jahrhunderts befinden sich die fiktiven Orte Noaka und Sulon im Konflikt. Die zwei Königreiche sind verfeindet, das eine ist kapitalistisch geprägt, das andere kommunistisch – Blut, Morde und Leichen gehören in dem 402 Seiten langen Werk dazu. Vor gut zwei Monaten erschien das Buch. Von der Idee bis zur Umsetzung von Verlagsgründung und Schreibarbeit bis hin zur Lektoratbeauftragung und Druck vergingen drei Jahre – auch wegen coronabedingter Verzögerungen.

Beruflich sind beide eigentlich im Bereich Softwareentwicklung und Programmierung tätig – sie bei Konica Minolta in Langenhagen, er bei der Versicherung VHV in Hannover. Horrorgeschichten und -filme sind das große Hobby der Gubenkos. In ihrer Freizeit verschlingen sie die Klassiker von Freddy Krüger („A Nightmare on Elm Street –Mörderische Träume“) bis hin zu den Stephen-King-Werken, schauen Filme auf Streamingdiensten und haben außerdem eine Sammlung aus 50 DVDs. „Wir hatten jeweils dieses Hobby sogar schon, bevor wir uns kennengelernt haben“, erzählt die 29-Jährige.

Inspiration kommt bei Spaziergängen im Stadtpark

Was aber ist so besonders an Horror und Grusel? „Es ist das Adrenalin und die Spannung. Man fiebert mit – und weiß, dass später alles gut wird und nichts passiert ist“, sagt ihr Mann, der sich an eine Aktion vor einigen Jahren in Hannover am Congress-Hotel erinnert. „Dort sind wir an einer Hauswand heruntergelaufen. Das war so ähnlich.“

Er malt, sie schreibt

Die Inspiration holen sie sich bei Spaziergängen im Langenhagener Stadtpark. „Dann haben wir Ideen, was man in die Handlung einbauen könnte, zumal wir oft abends gehen“, sagt der 32-Jährige. Vorlagen bieten auch seine Zeichnungen. Er malt gerne Fanstasyfiguren. „Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht das Talent habe, eine Geschichte zu schreiben.“ Ganz anders Isabell, nur fehlte ihr zunächst die nötige Inspiration. „Es war schon immer mein Kindheitstraum, Autorin zu sein.“ Auf Basis der Zeichnungen fand sie schließlich den Einstieg in das „Unvermächtnis“.

Buch kostet Autorenpaar rund 10.000 Euro

Insgesamt hat die Bucherstellung inklusive Lektorin rund 10.000 Euro gekostet – für das große Hobby und den lang ersehnten Traum war es das aus Sicht des Paares wert. Auch aus diesem Grund, und um ihre eigenen Ideen umzusetzen, haben sie ihren eigenen Verlag gegründet. „ Verlage können Passagen rausnehmen, nur damit es sich kommerziell besser vermarktet. Wir wollten aber, dass es unsere Geschichte bleibt und keine wird, die schon 1000-mal erzählt wurde“, sagt Wasi. Daher konnten die Gubenkos, die den Verlag als GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) gegründet haben und beide als Geschäftsführer eingetragen sind, auch das Cover selbst aussuchen – es handelt sich um eine Zeichnung aus der Fantasymappe von Wasi.

Jedes Jahr soll nur ein Buch erscheinen

Aktuell ist der zweite Band von „Das Unvermächtnis“ in Arbeit. „Am Wochenende ist immer Schreibarbeit angesagt. Meist schaffe ich um die 20 Seiten“, sagt Isabell und streicht ihrem Mann liebevoll über die Hand. Denn sie wisse zu schätzen, dass er ihr sonnabends nicht nur das Frühstück ans Bett bringe, sondern die anfallende Hausarbeit erledige. „So kann sie sich ganz aufs Schreiben konzentrieren“, sagt er und ergänzt: „Schreiben kann ich nicht, ich bin eher für Marketing und Repräsentation des Verlags zuständig.“

Und in dieser Hinsicht steht der Zeitplan des Verlags bereits fest: Band zwei, der aktuell noch den Arbeitstitel „Blutpakt“ trägt, soll im Oktober 2021 erscheinen – sechs Monate vorher soll die Lektorin alle Seiten vorliegen haben. Auch für den dritten und letzten Teil ist schon ein Erscheinungstermin vorgesehen – Oktober 2022. Und künftig wollen sie dann auch neue Autoren mit den etwas anderen Geschichten in ihren Verlag aufnehmen.

