Engelbostel

Etwa fünf Monate müssen die Engelbosteler und Schulenburger noch auf ihren neuen Supermarkt warten. Doch das bekommen sie auch noch hin. Denn die Wartezeit, um endlich einen sogenannten Vollsortimenter zu erhalten, beträgt gefühlt eine halbe Ewigkeit.

„Dieses Thema beschäftigt uns seit rund zehn Jahren“, sagt Jens Monsen. Der Wirtschaftsförderer der Stadt Langenhagen freut sich umso mehr, dass auf dem Gelände am Stadtweg direkt neben dem neuen Feuerwehrhaus ein Edeka-Markt entsteht – unterschiedliche Ideen und Investoren gab es genug. Die Bautätigkeit ist seit wenigen Wochen in Gange, nun ist auch der symbolische Grundstein gelegt worden.

Außer dem Vertreter der Stadt waren auch Engelbostels Ortsbürgermeisterin Bettina Auras (CDU) und Gerd Zegarek anwesend. Der Kaufmann wird als selbstständiger Einzelhändler, wie auch im Nachbarort Godshorn, den Supermarkt betreiben. Eine Eröffnung Ende März 2022 ist das Ziel – ein ambitioniertes, wie Zegarek weiß. „Das wird sportlich, auch mit Blick auf die allgemeinen Lieferschwierigkeiten“, sagt er und nennt als Beispiel die Kühltechnikanlagen. Da könne ein Verzug drohen.

Am Stadtweg baut Edeka einen neuen Markt. Quelle: Stephan Hartung

Zegerak führt seit 2019, damals übernommen vom Betreiber Wilhelm Poppe, einen kleineren Edeka-Markt an der Engelbosteler Heidestraße. Mit 500 Quadratmetern erfüllt das Gebäude nur den Edeka-internen Standard „nah und gut“. Der neue Supermarkt erreicht mit 1100 Quadratmetern die Kategorie „Markt“, diese Einstufung gilt ab 1000 Quadratmetern. Ab 2000 Quadratmetern spricht die genossenschaftlich organisierte Regionalgesellschaft Edeka Minden-Hannover von einem E-Center.

Mit der Inbetriebnahme am Stadtweg wird Zegerak das Haus an der Heidestraße, mittlerweile einziger Supermarkt in Engelbostel und daher Teil der Grundversorgung für die Ortschaft, schließen. „Weil wir noch viel umräumen und Waren transportieren müssen, können wir keinen fließenden Übergang schaffen. Zwei Wochen lang wird es dann keinen Supermarkt in Engelbostel geben“, sagt Zegarek.

Mitarbeiterzahl wächst von zehn auf 45

Aus dem Geschäft an der Heidestraße werden alle zehn Mitarbeiter übernommen, sagt der Kaufmann, 35 weitere benötige er noch. Bewerbungen können in seinem Markt in Godshorn abgegeben werden. Grund für die personelle Erweiterung sind zum einen die Theken für Fleisch, Wurst, Käse und Feinkost sowie das Mehr an Kassen und eine eigene Bäckerei samt einem Café mit Außengastronomie.

Beim Bau des Marktes setzt die Regionalgesellschaft auf Nachhaltigkeit. So sollen LED-Anlagen für eine Beleuchtung sorgen, die Abwärme der Kälteanlagen wird quasi als Heizung für den Markt genutzt. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach ergänzt das energetische Konzept. Die Außenfläche mit 120 Parkplätzen inklusive jeweils drei für Fahrzeuge von Menschen mit Behinderungen sowie Familien wird mit Bäumen begrünt. Über die Höhe der Investition behielt der Konzern Stillschweigen.

Hoffnung auf Pendler, wichtige Nachricht für Senioren

Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, der Kreuzung von Langenhagener Straße und Hannoverscher Straße. „Ich hoffe daher, dass sich auch viele Pendler angesprochen fühlen, bei uns einzukaufen“, sagt Zegarek. Der Markt wird montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr geöffnet haben. „Ich bin begeistert. Für Engelbostel ist das sehr wichtig, vor allem, weil hier viele Senioren leben“, sagt Auras. Die nächsten größeren Märkte sind in Berenbostel und Godshorn zu finden.

Von Stephan Hartung