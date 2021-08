Langenhagen/Engelbostel-Schulenburg

Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen (EPL) hat zwei große Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden gebaut und vergangene Woche in Betrieb genommen. Auf jeweils fast 500 Quadratmetern spiegeln nun Reflektoren auf dem Dach der neuen Sporthalle im Stadtzentrum und auf dem Dach der Feuerwehr Engelbostel-Schulenburg. Es sind die ersten Solaranlagen, die Stadt und EPL gemeinsam in der Kampagne für mehr regenerativen Strom realisiert haben. Die Kosten in Höhe von etwa 200.000 Euro trägt die EPL allein. Der lokale Energiedienstleister sucht derzeit gezielt große Dachflächen, um dort Fotovoltaikanlagen aufzubauen und zu betreiben.

Stadt will Solarleistung bis 2023 verdoppeln

Der Rat der Stadt Langenhagen hatte Ende vergangenen Jahres mit einem großen Klimaschutzprogramm auch hohe Vorgaben bei diesem Thema gesetzt. Dazu gehörte etwa, dass die EPL bei allen Dachflächen im Stadtgebiet prüfen solle, ob dort Fotovoltaikanlagen installiert werden können. Bei neuen Gebäuden sollte der Bau dem Programm zufolge sogar Pflicht werden. Darüber hinaus hatte sich die Stadt mit der Teilnahme am sogenannten Wattbewerb das Ziel gesetzt, die Leistung der Solaranlagen vor Ort bis Februar 2023 zu verdoppeln.

Neue Anlagen tragen 3 Prozent zum Ziel bei

Zum Wettbewerbsstart hatte die Stadt 413 Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von etwa 6800 Kilowatt gemeldet. Die beiden neuen Anlagen mit jeweils knapp 100 Kilowatt Leistung sind zwar nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Ziel. Sie tragen aber immerhin 3 Prozent zur geplanten Verdopplung der Leistung bei. Mit dem regenerativen Strom aus den Anlagen könnten theoretisch rund 60 Privathaushalte ein Jahr lang auskommen. Ein Teil der Leistung soll laut EPL direkt vor Ort genutzt werden, den Großteil aber speist der Betreiber ins örtliche Stromnetz ein.

„Für die Begrenzung der Erderwärmung und den Klimaschutz ist es wichtig, dass wir alle möglichen Dachflächen für die Solarstromerzeugung nutzen. Beim Einfamilienhaus kann jeder einfach seinen Beitrag dazu leisten“, erklärt EPL-Geschäftsführer Manfred Schüle. Bei der klimaschonenden Wärme stehe Langenhagen bereits bundesweit auf einem Spitzenplatz, sagte Bürgermeister Mirko Heuer (CDU). Kürzlich hatte die EPL 120 Privatwohnungen im Stadtzentrum ans Nahwärmenetz in der Stadt neu angeschlossen. Nun solle auch beim Strom der Anteil erneuerbarer Energien deutlich erhöht werden, so Heuer.

„Langenhagen hat großes Ausbaupotenzial“

„Wir freuen uns, bereits einige städtische Dächer zur Verfügung stellen zu können. Bei der Solarenergie haben wir noch ein großes Ausbaupotenzial in unserer Stadt“, sagte der Bürgermeister. Allein auf den geeigneten Dachflächen in Kaltenweide könnten theoretisch Fotovoltaikanlagen mit rund 20.000 Kilowatt Leistung errichtet werden, hatte Klimaschutzmanagerin Christine Pfülb im April in Aussicht gestellt. Die EPL selbst hatte bislang zwei kleinere Fotovoltaikanlagen auf den Dächern des Anbaus am Schulzentrum sowie der Biogasanlage Kaltenweide betrieben, die jeweils schon 2013 in Betrieb gingen. Der Energiedienstleister will nun auch mit Gewerbebetrieben zusammenarbeiten, um die Stromerzeugung auszubauen.

