Godshorn

Unbekannte haben sich in Godshorn an einer E-Ladesäule zu schaffen gemacht. Die Polizei behandelt die Tat als versuchten Diebstahl, Enercity-Sprecher Carlo Kallen spricht hingegen von Vandalismus. Tatsache ist: Irgendwann im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 7.50 Uhr, wurde die Ladesäule für E-Autos am Le-Trait-Platz samt Verschraubung aus ihrem Fundament gerissen, dann jedoch nur wenige Meter weiter liegengelassen. Stromkabel mussten die Täter dabei nicht kappen, die neue Ladesäule war noch nicht ans Netz angeschlossen.

Sie hat einen Wert von etwa 10.000 Euro, und so hoch könnte letztlich auch der Schaden sein. „Es sieht nach Totalschaden aus“, so der Enercity-Sprecher. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu den unbekannten Tätern. Zeugen sollten sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 melden.

Von Frank Walter