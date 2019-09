Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Freiligrathstraße in Langenhagens Stadtteil Wiesenau ist am Donnerstag gegen 13.15 Uhr eine 56 Jahre alte E-Bikerin verletzt worden. Nach Auskunft einer Polizeisprecherin war die Frau auf der Straße unterwegs, als plötzlich der Fahrer eines weißes Kleintransporters mit rot-gelber Aufschrift einfach losfuhr, ohne zu blinken. Die Radfahrerin musste stark bremsen und stürzte dabei. Die Frau zog sich Schienbein- und Rippenprellungen zu. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 200 Euro beziffert. Ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern, fuhr der Fahrer einfach weiter.

Nach Parkplatzrempler flüchtet der Fahrer

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Parkhaus des City-Centers in Langenhagen. Wie die Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, ereignete sich die Karambolage am Donnerstag zwischen 11.20 Uhr und 12.02 Uhr. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war dabei ein gelber Seat touchiert worden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Lastwagenfahrer schneidet Autofahrer in Kurve

Auf der Langenhagener Straße – der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 382 in Godshorn – ereignete sich am Donnerstag gegen 21.20 Uhr eine weitere Unfallflucht. Nach Polizeiangaben schnitt ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer einen ihm entgegenkommenden 31 Jahre alten Mann in seinem grauen Hyundai dabei in einem Kurvenbereich. Die Fahrzeuge berührten sich. An dem Auto wurde sowohl der rechte Außenspiegel wie auch der vordere Kotflügel demoliert. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke