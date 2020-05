Im Video: Musikerinnen spielen Konzert vor Seniorenheim – und begeistern die Bewohner

Langenhagen

„Oh, das ist toll. Das ist doch das Lied ,Schicksalsmelodie’“, sagt Ingrid Schmude. Sie klatscht begeistert Beifall und blickt die beiden Musikerinnen Pia Lehmann und Kristina Leibner vom Blasorchester Langenhagen an. „Das stimmt, es ist das Lied aus dem Film ,Love Story’“, antwortet Leibner. Schmude lehnt sich lächelnd zurück. Auch beim nächsten Lied, dem Beatles-Klassiker „Yesterday“ klatscht sie im Takt mit.

Die beiden Saxophonistinnen Leibner und Lehmann haben bei ihrem gut halbstündigen Auftritt im Seniorenheim Bachstraße in Langenhagen für Begeisterung bei den Zuhörern gesorgt. Allein auf den beiden Terrassen verfolgten zwölf Bewohner die Stücke. Andere hörten sich das kleine Konzert in ihren Zimmern bei geöffnetem Fenster an.

„Wir möchten die Tristesse der älteren Menschen in dieser Zeit ein wenig auflockern“, sagt Leibner. Sie und Lehmann spielen im Blasorchester in einem Saxophonsatz. Deshalb fanden die beiden schnell zusammen, als es darum ging, innerhalb des gut 50-köpfigen Blasorchesters ein Duett für den Auftritt am 1. Mai zu finden. „Als Quartett wäre es noch schöner, aber das geht derzeit ja leider nicht“, sagt Lehmann.

Die beiden Saxophonistinnen Leibner und Lehmann haben bei ihrem gut halbstündigen Auftritt im Seniorenheim Bachstraße in Langenhagen für Begeisterung bei den Zuhörern gesorgt. Quelle: Mark Bode

„Wir kommen gerne wieder“

Die beiden haben sich auf ihren Auftritt nicht besonders vorbereiten müssen. „Proben können wir bei den Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit ohnehin nicht“, sagt Leibner. Und das Üben über per Videokonferenz führe aufgrund der Zeitverzögerung bei der Übertragung nicht zum gewünschten Erfolg. „Die Lieder, die wir ausgesucht haben, sind aber allesamt Klassiker, die jeder in seinem Musikerleben schon einmal einstudiert hat“, sagt Lehmann lachend.

Zu diesen Klassikern gehörten neben „Der Mai ist gekommen“, „Alle Vögel sind schon da“ und auch das irische Lied „Danny Boy“ oder „ Moon River“ aus dem Film „Frühstück bei Tiffany“. Nach letzterem rief ein Bewohner: „Das habt ihr auch drauf? Klasse!“ Zum Abschluss hatte Leibner noch ein paar warme Worte für die Bewohner bereit: „Bleiben sie alle gesund. Wir kommen gerne einmal wieder zu einem Konzert vorbei, wenn die Situation eine bessere ist.“

Von Mark Bode