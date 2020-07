Engelbostel

Pferdekenner wissen das: Nicht selten tragen die Tiere ungewöhnliche und manchmal sogar skurrile Namen. Das gilt auch für einen siebenjährigen Wallach der Familie Sauer. Das Pferd heißt Ducksch. Und weil der in der abgelaufenen Saison beste Stürmer von Fußball- Zweitligist Hannover 96, Marvin Ducksch, auch so heißt, wird klar: Die Geschichte dazu muss eine besondere sein.

Auch der Vater war erste Sahne: Er hieß Danone

Um an Dressurturnieren teilzunehmen, hatten sich die Sauers ein Pferd gekauft und es aus Hamburg abgeholt. Alles klar soweit, nur eine nicht unwichtige Frage blieb offen: Wie soll der stattliche Oldenburger eigentlich heißen? „Klar war nur, dass der Name wegen der Abstammung mit D beginnen muss. Denn sein Vater hieß Danone. Und weil wir alle große 96-Fans sind und jeweils schon seit Jahren Dauerkarten für die Heimspiele haben, war mein Vorschlag: Wir nennen ihn Ducksch“, erzählt Besitzern Stefanie Sauer.

Die 31-Jährige erinnert sich aber auch daran, dass ihre Eltern von dem Namen zunächst nicht so begeistert waren. Weil am Wochenende der Abholung auch das 96-Spiel beim VfL Osnabrück, der ersten Partie nach Beendigung der Corona-Pause, stattfand, einigte man sich auf eine Wette: Wenn Ducksch ein Tor schießt, dann heißt der Wallach auch so.

Zunächst saß der Stürmer auf der Bank, durfte nur für die finalen 30 Minuten aufs Feld. Doch das reichte aus. Marvin Ducksch erzielte nach seiner Einwechslung per Foulelfmeter den 2:2-Ausgleich. Und offenbar, um endgültig alle Zweifel zu beseitigen, legte er kurz danach sein zweites Tor nach und ebnete den „Roten“ den Weg zum späteren 4:2-Endstand. „Dann waren alle überzeugt, dass der Name super ist“, sagt Stefanie Sauer und lacht. In den Tagen danach wurde der Name auch amtlich besiegelt und in den Pferde-Pass eingetragen. „Der Aufwand war es uns wert. Vorher hieß das Pferd Double Cream, aber das hat uns nicht so gut gefallen.“

Marvin Ducksch ist in dieser Szene zu sehen nach einem Torerfolg gegen den VfB Stuttgart. Das Spiel fand vor der Corona-Pause statt. Quelle: Florian Petrow

Bei der hannoverschen Familie sind Tiernamen mit Bezug zu Fußballern keine Seltenheit. Das vorherige Pferd der Sauers hieß Torres, in Anlehnung an den früheren Nationalstürmer Spaniens. Und sie haben oder hatten noch andere Vierbeiner. Ihr Kater heißt Didi, das war der Spitzname vom ehemaligen 96-Stürmer Didier Ya Konan. Der Vorgänger von Didi hörte auf den Namen Ricardo, „Pate“ für den Kater war der einstige 96-Mittelfeldspieler Ricardo Sousa.

Turnierpremiere folgt noch

Bislang steht für Ducksch lediglich Training auf dem Programm. Er hat seine Unterkunft auf dem Gelände des Landwirts Eric Mürau-Balke in Engelbostel. Zuletzt wäre bei einem Turnier in Thönse die Premiere gewesen. „Dort waren wir gemeldet. Aber wegen Corona werden die Teilnehmerfelder derzeit stark reduziert. Daher waren wir dort nicht dabei“, sagt Annette Sauer, die das Pferd reitet und mit ihm an Wettkämpfen teilnimmt. Der erste gemeinsame Auftritt ist daher auf den 11. Juli verschoben, dann wird Ducksch während eines Turniers in Hellendorf im Dressur-Viereck in Hellendorf im Einsatz sein.

Bleibt nur noch die Frage zu klären: Wann bekommt der Fußball-Profi mal zu einem Besuch vorbei, also zum Treffen von Ducksch mit Ducksch? „Die Tür steht jederzeit offen, er ist immer willkommen“, sagt Annette Sauer. In den vergangenen Wochen war wegen des eng getakteten Spielplans in der 2. Bundesliga ohne keine Zeit. Daher gab es weder Termin noch Kontaktaufnahme.

Aber natürlich hat sie mit ihrer Tochter mit Wohlwollen eine Aussage von Marvin Ducksch im Stadionmagazin von Hannover 96 registriert. Dort sagte der Stürmer, mit Blick auf seinen Namensvetter und auf die Geschichte der Sauers angesprochen, dass er ihn gern mal persönlich kennenlernen wolle. „Dann checke ich mal, was für ein Typ er so ist“, wird er in dem Magazin zitiert. Und die Tatsache, dass sich der Spieler mit zuletzt sehr erfolgreichen Auftritten für einen Verbleib bei 96 empfohlen hat, nährt die Hoffnung der Sauers, dass er über den Sommer hinaus in Hannover unter Vertrag bleibt und dadurch ein Besuch in Engelbostel wahrscheinlicher wird.

