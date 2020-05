So war der Drive-in-Gottesdienst auf dem Festplatz in Schulenburg

Engelbostel-Schulenburg

„Es ist schon ein besonderes Gefühl“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke von der Martinskirchengemeinde. Er schaut sich auf dem Festplatz in Schulenburg um und zählt am Sonntag 51 Autos, die sich zum geplanten Drive-in-Gottesdienst eingefunden haben. „ Thomas, lass mal die Glocken läuten“, ruft um 10.57 Uhr eine Ordnerin, die für das vernünftige Einweisen der Fahrzeuge zuständig ist. Der angesprochene Thomas Müller schnappt sich sein Handy und rennt zur Bühne. Er spielt auf dem Smartphone ein Glockenläuten ab, hält das Gerät dabei an das Mikrofon. „Mensch, daran hatte ich gar nicht gedacht“, sagt Müller-Jödicke mit einem Lachen.

Der Pastor besteigt die Ladefläche eines Lastwagens der Firma Auras und wendet sich nach dem Klaviervorspiel von Organist Stephan Pfannkuchen an die Gemeinde. „Schön, dass wir wieder einmal einen Gottesdienst feiern dürfen“, sagt er. Allerdings wurmt ihn eine Sache: Er vermisse die direkte Rückmeldung von den Zuhörern, die er in der Kirche erhalte. Doch hier nehme er niemanden einzeln wahr. „Wer kommt aus Schulenburg?“, fragt Müller-Jödicke die Zuhörer. Ein lautes Hupkonzert ist die Antwort. „Und wer kommt aus Engelbostel?“ Wieder wird es laut. „Es ist toll, dass tatsächlich so viele gekommen sind. Wir hatten auf 50 Autos gehofft“, sagt der Pastor später. Eine festgelegte Obergrenze an Teilnehmern gab es in der Genehmigung der Region nicht.

Die Idee zu diesem besonderen Gottesdienst entwickelte der Kirchenvorstandsvorsitzende Christian Frehrking. In Hildesheim und Göttingen hatte es ähnliche Projekte gegeben. „Freunde in den USA in Texas haben mir ebenfalls berichtet, dass sie dort solche Gottesdienste erfolgreich durchführen“, berichtet Müller-Jödicke.

„Schön, dass wir wieder einmal einen Gottesdienst feiern dürfen“: Pastor Rainer Müller-Jödicke hielt die Predigt auf dem Anhänger eines Lkw. Quelle: Mark Bode.

Nach dem Segen und noch während des abschließenden Klavierspiels starten bereits die ersten Automotoren. Nach dem letzten Ton der Musik folgt ein anerkennendes Hupkonzert der Zuhörer. Gemächlich fahren diese anschließend von der frisch gemähten Wiese. „Es war toll. Es geht schon unter die Haut. Auch wenn es komisch ist, dass man im Auto für sich ist“, sagt etwa Manfred Auras, der den Lkw „ohne zu zögern“ zur Verfügung gestellt hatte. „Das gehört zu einem Gemeindeleben dazu“, sagt Auras, der zusammen mit Ehefrau und Engelbostels Ortsbürgermeisterin Bettina den Gottesdienst verfolgte. Etwas weniger angetan war hingegen Gerd-Dieter Eggers aus Engelbostel. „Es war schön, dass wir nach so langer Zeit wieder einen Gottesdienst erleben konnten. Aber es kann wirklich nur die absolute Notlösung sein. Wir feiern den Gottesdienst gerne mit anderen zusammen. Und das fehlt derzeit.“

Statt Schützenfest: Wiederholung im August

Ein Termin für eine Wiederholung steht bereits fest: Vertreter des Schützenvereins, die für Strom sorgten, kündigten an, ihre Fläche wieder am Sonntag, 23. August, zur Verfügung zu stellen. An dem Wochenende hätte unter normalen Umständen das Schützenfest stattgefunden.

Wie es mit den Gottesdiensten in der Martinskirchengemeinde weitergeht, ist sonst noch offen. Am Montagabend kommt der Kirchenvorstand zu einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Grundsätzlich dürfen Kirchen am Sonntag wieder Gottesdienste abhalten und auch Besucher in die Räume lassen. „Es gibt aber einen Haufen an Regeln zu beachten“, sagt Müller-Jödicke. „Wir müssen überlegen, wie wir es umsetzen können.“

In der Kirche werden Bankreihen gesperrt

Er ist sich schon jetzt sicher, dass einige Reihen der Kirchenbänke gesperrt werden müssen. „In den anderen müssen die Besucher in weitem Abstand voneinander Platz nehmen“, sagt Müller-Jödicke. „Paare dürfen natürlich zusammensitzen.“ Am Eingang hatte die Martinskirchengemeinde bereits im März Desinfektionsspender aufgestellt. Allerdings müssen wohl auf das Singen verzichtet werden. Für den Pastor stellt sich daher die Frage, ob ein Gottesdienst ohne Singen funktionieren kann. „ Gottesdienst lebt durch Gemeinschaft“, sagt er. Dennoch ist sich Müller-Jödicke sicher, dass es am Sonntag wieder einen Gottesdienst in der Martinskirche geben wird. „Wir werden es wohl tun“, sagt er.

Von Mark Bode