Langenhagen

Was mit einer Routinekontrolle am Sonnabend begann, wächst sich voraussichtlich zu einem umfangreichen Ermittlungsverfahren aus: Der Polizei Langenhagen fiel gegen 12.30 Uhr bei einer Überprüfung an der Walsroder Straße zunächst auf, dass für einen Ford Mondeo keine Haftpflichtversicherung besteht. Zudem stellten sich die Kennzeichen an dem Fahrzeug als nicht zugelassen heraus. Und schließlich zeigte die polnische Fahrerlaubnis des 48-jährigen Mannes am Steuer nach einer ersten Prüfung Merkmale einer Fälschung. Die Polizei legte das Auto an Ort und Stelle still. Einen Hinweis darauf, dass es sich um ein gestohlenes Auto handelt, gab es nach Angaben der Ermittler allerdings nicht.

Von Rebekka Neander