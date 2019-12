Langenhagen

Der Unfall hat sich am Sonntag im Kreuzungsbereich des Hagenhofs und der Walsroder Straße ereignet. Wie Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Montag mitteilte, wollte ein 81 Jahre alter Autofahrer mit seinem Renault gegen 20.20 Uhr vom Hagenhof nach links auf die Walsroder Straße in Richtung Hannover abbiegen. Dabei habe er offenbar die Vorfahrt eines 18 Jahre alten Audi-Fahrers übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl der Senior als auch der junge Fahrer sowie dessen 19 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden im Krankenhaus behandelt. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert Bunke auf etwa 18.000 Euro.

Von Sven Warnecke