Kaltenweide/Krähenwinkel

Anrufer haben der Rettungsleitstelle am Dienstagnachmittag eine längere Ölspur auf der Weiherfeldallee (L190) gemeldet – ab dem Kreisverkehr am Ortsausgang in Fahrtrichtung Wedemark.

Die alarmierte Ortsfeuerwehr Kaltenweide erkundete zunächst den Ausgangspunkt und die Länge der Verunreinigung der Straße. Die Sondierung ergab, dass sich bereits ab der Anschlussstelle Kaltenweide von der Autobahn kommend eine Dieselspur bis in den Nachbarort Krähenwinkel zog. Aufgrund des Ausmaßes der Verunreinigung und der fehlenden eigenen Mittel forderte die Feuerwehr eine Fachfirma zur Reinigung der Straße an und übergab die Einsatzstelle der ebenfalls alarmierten Polizei. Im Einsatz befanden sich zwölf Ehrenamtliche mit drei Fahrzeugen.

Von Frank Walter