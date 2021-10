Schulenburg

Und wieder haben Unbekannte im Stadtgebiet von Langenhagen einen Katalysator aus einem Auto gebaut und gestohlen – bereits die vierte Tat, in den vergangenen Wochen bekannt geworden ist. Diesmal traf es einen Wagen an der Eibenstraße in Schulenburg. Der Schaden an dem schwarzen VW Polo beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Die Katalysatordiebe schlugen laut Polizei zwischen 19. September und 6. Oktober zu. Katalysatoren enthalten wertvolle Edelmetalle, die Recyclingbetriebe zurückgewinnen können. Zeugen des Diebstahls sollten sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 bei der Polizei melden.

Von Frank Walter