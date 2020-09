Langenhagen/Kaltenweide

Gleich in zwei Fällen haben Unbekannte im Langenhagener Stadtgebiet Fahrzeugteile von geparkten Autos abgebaut und gestohlen.

An der Straße Weberkolkwiesen in Kaltenweide traf es einen BMW 530. Die Täter schlugen dazu zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 7.50 Uhr, eine der Dreiecksscheiben ein. Gestohlen wurden das Lenkrad samt Airbag sowie das Digitalcockpit. Die zweite Tat ereignete sich in einem Parkhaus am Flughafen. Auch dort schlugen Unbekannte eine Dreiecksscheibe ein, betroffen war ein Mercedes GLE 350. Auf das Fahrzeuginnere selbst hatten sie es jedoch nicht abgesehen: Sie entriegelten die Motorhaube und montierten dann die komplette Frontbeleuchtung – Schürze samt Kühlergrill – ab. Entdeckt wurde dieser Diebstahl am Freitag um 8 Uhr, der Tatzeitraum ist noch unklar.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei mehreren Tausend Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon (0511) 109-4215 im Polizeikommissariat Langenhagen melden.

Von Frank Walter