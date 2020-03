Ein Diebstahl aus einer Werkstatt in Langenhagen erschüttert einen Tischlereibetrieb: Ohne Werkzeug und Maschinen kann die Firma während der Corona-Krise keine Erlöse zu erzielen. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Einbruch.

Diebstahl bringt Handwerker in Existenznot

