Langenhagen

Diebe haben sich an einem am Allerweg in Höhe Emsweg in Langenhagen abgestellten Elektro-Scooter der Marke „Bird“ vergriffen. Die Täter bauten am Sonntag, 14. November, gegen 15.30 Uhr von dem Gefährt den Motor samt Akku ab.

Auch der Rest von dem Fahrzeug wurde in Einzelteile zerlegt, aber am Tatort zurückgelassen, heißt es von einer Sprecherin der Polizei. Den Schaden beziffert sie auf etwa 600 Euro. Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke