Langenhagen

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die zwischen Montag etwa 20 Uhr und Dienstag gegen 5.20 Uhr den Tankdeckel einer an der Holstenstraße abgestellten Sattelzugmaschine aufgebrochen haben. Die Diebe zapften etwa 200 Liter Diesel ab. Zudem entwendeten sie ein Steuergerät sowie eine fest an dem MAN-Lastwagen montierte Klappleiter. Nach Auskunft von Langenhagens Kommissariatssprecher Patrick Götze versuchten die Täter darüber hinaus, in die Fahrerkabine einzudringen, scheiterten dabei aber. Die Höhe des Schadens beziffert der Polizist auf etwa 4800 Euro.

Diebe scheitern bei Versuch, Lastwagen-Motor zu starten

Die Ermittler prüfen nun auch einen Zusammenhang zu einem versuchten Diebstahl einer am Rehkamp abgestellten Zugmaschine. Götzes Angaben zufolge hatten Unbekannte zwischen Sonnabend gegen 4 Uhr und Montag etwa 17.30 Uhr die Fahrerkabine des DAF-Lastwagens aufgebrochen, Teile der Innenverkleidung herausgerissen und das Zündschloss ausgebaut. Doch die Täter scheiterten dann bei dem Versuch, den Motor zu starten.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke