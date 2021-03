Langenhagen

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 18. März, gegen 17 Uhr, und dem darauffolgenden Freitag, 5.20 Uhr, an einem an der Kurt-Schumacher-Allee in Langenhagen abgestellten Lastwagen den Tankdeckel aufgebrochen. Anschließend zapften die Täter nach Auskunft der Polizei nahezu den gesamten Inhalt ab. Der Schaden beträgt etwa 480 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke