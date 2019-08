Langenhagen

Einen vor einem Wohnhaus abgestellten Motorroller haben Diebe am Wochenende in Langenhagen gestohlen. Das schwarze Fahrzeug der Marke Taizhou Zhongneng war zum Tatzeitpunkt an der Hindenburgstraße abgestellt. Nach Auskunft einer Polizeisprecherin entwendeten die Unbekannten den Roller zwischen Sonnabend, 23 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr. Der Motorroller hat einen Neuwert von 1300 Euro.

Die Polizei erbittet Hinweise zum Verbleib des Rollers und zu den Tätern. Zeugen können sich im Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 melden.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley