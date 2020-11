Langenhagen

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 25. November, etwa 19 Uhr und dem darauffolgenden Donnerstag gegen 8.30 Uhr einen in einem Privatweg an der Hanseatenstraße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellten Sattelauflieger gestohlen.

Der blaue Lastwagenanhänger der Marke ESGE hat nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 20.000 Euro. Besonders auffällig sind die am Heck des Gefährts angebrachten silberfarbenen Auffahrrampen.

Anzeige

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke