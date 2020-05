Langenhagen

Diebe haben am Dienstagmittag 15 unbeobachtete Minuten genutzt und in Langenhagen ein Fahrrad gestohlen. Die Täter knackten zwischen 14.15 und 14.30 Uhr das Speichenschloss, mit dem das rote Pedelec an der Niederrader Allee gesichert war. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Rad Premio E10 Sport der Marke Pegasus. Die Polizei beziffert den Wert des Fahrrads auf etwa 2000 Euro.

Hinweise von Zeugen erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Julia Gödde-Polley