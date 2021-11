Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die von der Baustelle des neuen Gymnasiums an der Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen Elektrowerkzeug gestohlen haben. Nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze waren die Diebe auf dem Areal am Montag, 8. November, zwischen 1.30 Uhr und 6 Uhr.

Und das nicht zum ersten Mal. Erst im September wurde von dort der Polizei ein Diebstahl gemeldet. Seinerzeit hatten die Täter Elektrogeräte der Marke Hilti im Wert von annähernd 20.000 Euro gestohlen.

Nun haben die Unbekannten – ein Zusammenhang wird von der Polizei routinemäßig geprüft – den Bauzaun überwunden und 16 Container auf dem Gelände des künftigen Gymnasiums aufgebrochen. Mit Stand Dienstag wissen die Ermittler vom Diebstahl diverser Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 16.725 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke