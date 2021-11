Schulenburg

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die einer 65 Jahre alten Frau am Mittwoch, 24. November, gegen 11.30 Uhr aus der Handtasche die Geldbörse gestohlen haben. Das Opfer hatte den Diebstahl erst beim Bezahlen in einem Lebensmittelgeschäft an der Desbrocksriede in Schulenburg bemerkt. Eine Täterbeschreibung gibt es indes nicht.

In dem entwendeten Portemonnaie befanden sich neben 65 Euro Bargeld auch eine EC-Karte sowie persönliche Papiere. Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke