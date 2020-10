Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Donnerstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr ein an der Karl-Kellner-Straße vor dem Friedhof in Langenhagen abgestelltes Auto aufgebrochen haben. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten eine in dem Peugeot liegende Flasche mit Edelobstbrand. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben exakt 513,15 Euro.

Diebe brechen Schloss von Fahrrad auf

Zudem suchen die Ermittler Diebe, die am Donnerstag zwischen 12.35 und 14.45 Uhr ein an der Schützenstraße in Langenhagen abgestelltes rotes Damen-E-Bike des Herstellers Diamant gestohlen haben. Die Täter brachen das Schloss auf. Nach Auskunft eines Polizeisprechers sind die an dem Rad angebrachten Satteltaschen sowie ein Korb markant. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.

Anzeige

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke