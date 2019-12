Diebe richten Schaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro an

Langenhagen/Kaltenweide

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 16 Uhr, gewaltsam auf zwei Firmengrundstücke in Langenhagen gelangt sind. Die Täter richteten hohen Schaden an.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Langenhagener Kommissariat, hatten die Einbrecher zunächst die Maschendrahtzäune der beiden am Friesenring befindlichen Grundstücke durchgeschnitten. Anschließend entwendeten sie dort diverse Lastwagenreifen. Bis Dienstag wurde der Diebstahl von 32 Reifen gemeldet, berichtet Bunke. Er beziffert den Schaden auf mehr als 30.000 Euro. Die von der Polizei sichergestellten Spuren deuten seinen Angaben zufolge auf professionelle Täter hin.

Diebe bauen teure Fahrradteile ab

Die Polizei sucht zudem Diebe, die in Kaltenweide Teile von einem Fahrrad abgebaut haben. Das Herrenfahrrad der Marke Wheeler stand angeschlossen auf einem Grundstück an der Wedemarkstraße Die Täter bauten zwischen Sonnabend, 1 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad, die Scheibenbremsen und den Zahnkranz der Gangschaltung ab. Bunke beziffert den Schaden auf etwa 300 Euro.

In Langenhagen entwendeten Unbekannte zudem am Montag ein komplettes Fahrrad vom Gelände des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße. Das Rad der Marke Exte war ordnungsgemäß an einen Sicherungsbügel angeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke