Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Dienstag zwischen 13.30 und 14.45 Uhr einen Motorroller der Marke Jinan Qingqi gestohlen haben. Das silber-schwarze Zweirad stand zum Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Allee in Langenhagen.

Das Gefährt eines 41 Jahre alten Langenhageners zündeten die Diebe in der Nacht zum Mittwoch dann am Eifelweg im Sahlkamp an. Anwohner hatten die Flammen entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Der Motorroller wurde trotz raschen Eingreifens der Einsatzkräfte vom Feuer komplett zerstört. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die unter Telefon (0511) 1095555 dem Kriminaldauerdienst Hinweise zum Brand oder zu verdächtigen Beobachtungen an der Kurt-Schumacher-Allee geben können. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke