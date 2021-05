Langenhagen

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl eines Minibaggers von einer Baustelle an der Straße Am Pferdemarkt in Höhe der Hausnummer 12 in Langenhagen. Wie ein Sprecher des Kommissariats am Dienstag weiter mitteilt, ereignete sich die Tat am Freitag, 7. Mai, gegen 18 Uhr. Die Polizei beziffert den Wert des Geräts auf etwa 12.500 Euro. Hinweise erbittet die Wache in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke