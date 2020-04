Diebe stehlen Kennzeichen von drei geparkten Autos

Langenhagen

Drei Autobesitzer aus der Stadt mussten in den vergangenen Tagen feststellen, dass die Kennzeichen von ihren Fahrzeugen gestohlen wurden. Kurios: Alle Wagen haben die gleiche Farbe.

An der Straße Mühlenfeld schraubten Unbekannte zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, beide Kennzeichen von einem grauen VW T4 Multivan ab. An der Kastanienallee schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 8.50 Uhr, zu. Dort hatten sie es auf einen grauen VW Caddy abgesehen. Am Kuckuckskamp entwendeten Diebe beide Nummernschilder von einem Citroen zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr.

Ein Sprecher der Polizei Langenhagen bezeichnet es als „ungewöhnlichen Zufall“, dass an wenigen Tagen gleich drei Kennzeichen-Paare verschwunden sind. Ein Zusammenhang zwischen den Taten sei möglich, aber bislang nicht bestätigt. Die Beamten ermitteln.

Dafür suchen sie auch Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben. Das Kommissariat an der Ostpassage ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley