Langenhagen

Unbekannte haben am Silbersee ein Handy gestohlen – während der Besitzer im Wasser schwamm. Der 39-jährige Mann hatte das Gerät am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr am Ufer abgelegt und war in den See gegangen. Die Täter konnten mit dem Handy unerkannt flüchten.

Die Polizei Langenhagen bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, um Hinweise. Diese nehmen die Beamten unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley