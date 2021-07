Langenhagen

Hat da jemand spontan feiern und die Gäste mit Gegrilltem versorgen wollen? An der Stadtparkallee in Langenhagen haben Unbekannte von benachbarten Grundstücken gleich zwei Grills gestohlen. In einem Fall schleppten sie einen runden Elektrogrill im Wert von etwa 100 Euro davon, nebenan dann einen Gasgrill vom Typ Weber BBQ 1000 mitsamt der Gasflasche – Gesamtwert rund 450 Euro.

Ereignet hat sich die Tat zwischen Donnerstag, 15. Juli, 22.30 Uhr, und Freitag, 16. Juli, 7.30 Uhr. Die Polizei Langenhagen, Telefon (05 11) 1 09 42 15, hofft nun auf Zeugenhinweise zu den Grilldieben.

Von Frank Walter