Diebe stehlen Bohrmaschinen aus Firmentransporter

Godshorn

Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen Schaden von etwa 4000 Euro hinterlassen. Anwohner der Straße Am Moore in Godshorn hörten gegen 2.30 Uhr zunächst einen Knall. Anschließend beobachteten sie zwei Männer.

Die Unbekannten stehen im Verdacht, die Heckscheibe eines an der Straße abgestellten weißen VW Crafter eingeschlagen zu haben. Aus dem Inneren des Firmenwagens sollen sie vier Koffer mit Bohrmaschinen gestohlen haben.

Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zu ähnlichen Taten in derselben Nacht im Norden Hannovers gibt, berichtet ein Sprecher. Dort steht eine Männergruppe im Verdacht, zwei geparkte Fahrzeuge in Stöcken und eins in der Nordstadt aufgebrochen haben. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei die Verfolgung eines verdächtigen VW Passat aufnehmen. Der Wagen raste über den Königsworther Platz in Richtung Westschnellweg. Auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin endete die Flucht nach einem Unfall. Zwei Insassen wurden leicht verletzt.

Die Polizei Langenhagen bittet Zeugen, die in Godshorn etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley