Krähenwinkel/Langenhagen

Wann die Diebe genau zugeschlagen haben, ist nicht mehr zu ermitteln. Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die zwischen Freitag, 16. Juli, und Freitag, 23. Juli, einen Außenbordmotor an der Straße Am Gleisdreieck in Krähenwinkel gestohlen haben. Der Antrieb des auf einem Anhänger gelagerten Bootes war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Exakt so hoch ist nach Angaben der Polizei auch der Schaden an einem am Graneweg in Langenhagen geparkten Auto. Dort hatten Randalierer am Freitag, 23. Juli, zwischen 7.30 und 8.30 Uhr den Lack des grauen BMW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke