Langenhagen/Godshorn

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Donnerstag, 29. Juli, 21.30 Uhr, und Freitag, 30. Juli, 6.15 Uhr, ein an der Emil-von-Behring-Straße abgestelltes Auto aufgebrochen haben. Die Täter schlugen zunächst eine Seitenscheibe ein und bauten anschließend Airbags sowie die Radionavigationseinheit aus. Ein Sprecher des Kommissariats Langenhagen bezifferte den Schaden auf etwa 3500 Euro.

Randalierer zerstechen Autoreifen mehrmals

Die Polizei sucht außerdem Randalierer, die zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Sonnabend, 12 Uhr, ein an der Berliner Allee in Godshorn geparktes Fahrzeug demoliert haben. Sie zerstachen mit einem spitzen Gegenstand einen Reifen mehrmals. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke