Langenhagen

Die Polizei sucht Diebe, die einen Motorroller der Marke Piaggio gestohlen haben. Ihre Beute entsorgten die Täter aus bislang unbekannten Gründen an einem Feldweg. Dort entdeckten Spaziergänger am Sonnabend gegen 7.45 Uhr das blaue Gefährt. Dieses wurde offenbar in der Nacht zuvor dem Eigentümer am Pestalozziweg gestohlen. Der hatte den Diebstahl nach Polizeiangaben zwar bereits bemerkt, allerdings die Tat noch nicht angezeigt.

Vermutlich mit Anhänger zum Fundort gebracht

Die Polizei vermutet, dass die Maschine mit einem Anhänger oder Transporter zu dem Fundort gebracht worden war. Da der Lack des Rollers bereits angeschliffen war, vermutet die Ermittler, dass das Gefährt umgespritzt werden sollte.

Hinweise erbittet die Polizei, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke