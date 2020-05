Langenhagen

Diebe haben verschiedene Werkzeuge aus einem Baucontainer an der Straße Am Pferdemarkt gestohlen. Die Täter drehten zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, eine Schraube heraus und überwanden so den Sicherheitsmechanismus, der den Container verschließt. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 1000 Euro.

Randalierer hebeln Autofenster auf

Ebenfalls auf Werkzeug hatten es Unbekannte an der Feldstraße abgesehen. Dort hebelten sie zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, die Seitenscheibe eines weißen Renault Kangoo auf. Anschließend entwendeten die Diebe diverse Geräte und hinterließen einen Schaden von etwa 250 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei den Ermittlungen. Das Kommissariat nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley