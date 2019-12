Godshorn

Unbekannte haben ein Portemonnaie aus einem an der Sanddornstraße in Godshorn geparkten Taxi gestohlen. Darin waren neben 350 Euro Bargeld auch diverse Dokumente. Die Täter schlugen zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr, eine Seitenscheibe des am Fahrbahnrand geparkten Wagens ein. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Aufklärung des Diebstahls. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat an der Ostpassage unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley