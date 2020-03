Mehr als zehn Händler versorgen Tag für Tag die Gäste in der Markthalle Langenhagen. Nun fühlen sie sich in ihrer Existenz bedroht – denn nicht nur die Kunden fehlen, sie vermissen auch Informationen und Unterstützung. Und auch am Dientagabend ist unklar, ob und unter welchen Voraussetzungen die Markthalle öffnen darf.