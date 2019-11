Godshorn

Fünf Fahrräder haben Unbekannte von der Ladefläche eines VW Crafter gestohlen. Die Diebe schlugen zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonnabend, 9.15 Uhr, die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in das Innere. Der Transporter stand zum Tatzeitpunkt an der Berliner Allee in Godshorn.

Die gestohlenen Hollandräder kommen von der Marke Swapfiets, Modell Deluce 7. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 3000 Euro.

Die Ermittlungen der Beamten dauern an. Die Polizei hofft dabei auf Hinweise von Zeugen. Sie können das Kommissariat an der Ostpassage unter Telefon (0511) 1094215 kontaktieren.

Von Julia Gödde-Polley