Godshorn

Einbrecher haben eine Gartenlaube an der Birkenallee in Godshorn aufgebrochen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen hebelten die Täter zwischen Dienstag, etwa 18 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, die Eingangstür des Häuschens auf. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter drei Fahrräder, einen Rasenmäher sowie diverse Gartengeräte. Die Höhe des Schadens stand am Freitag noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke