Langenhagen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 28. Oktober, und Freitag, 30. Oktober, einen an der Walsroder Straße 327 geparkten Nissan aufgebrochen. Die Diebe bauten die Armaturen, das Radio sowie die Airbags aus. Die Polizei hat am Tatort DNA-Spuren gesichert. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern nach Angaben der Beamten an. Zeugen können sich mit Hinweisen an die Polizei Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 melden.

Von Sebastian Stein