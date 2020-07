Godshorn

Diebe haben unbemerkt einen Mercedes E-Klasse mit Backsteinen aufgebockt und alle Reifen des Autos gestohlen. Ein 32-jährige Zeuge bemerkte den Diebstahl am frühen Sonntagmorgen und alarmierte die Polizei. Der Wagen stand zum Tatzeitpunkt zwischen Sonnabend, 15.30 Uhr, und Sonntag, 6.15 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße Lückewiens Hof in Godshorn. Der 50-jährige Besitzer bestätigte gegenüber den Beamten den Vorfall. Die Täter verursachten einen Schaden von etwa 2800 Euro.

Diebe stehlen Akkuschrauber aus Transporter

Weitere Randalierer waren am Wochenende in der Straße Weidenbruch unterwegs und entwendeten einen Akkuschrauber aus einem geparkten Transporter. Zuvor zerschlugen die Unbekannten zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, die Scheibe der Schiebetür des weißen Wagens von Mercedes und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 300 Euro.

In beiden Fällen suchen die Ermittler Hinweise von Zeugen. Das Polizeikommissariat an der Ostpassage ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley