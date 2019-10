Langenhagen

Whiskey und Kaffee wollte ein 58-Jähriger am Donnerstagabend um 20.30 Uhr aus einem Supermarkt im CCL stehlen. Beides hatte der Dieb bereits in seinem mitgebrachten Rucksack verstaut. Als der Mann eine weitere Flasche zum Trinken ansetzte, wurde er von aufmerksamen Mitarbeitern entdeckt und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Da der 58-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er nach Angaben der Polizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Mit einem gestohlenen Paar Socken versuchte derweil ein 40-Jähriger, einen Supermarkt an der Walsroder Straße zu verlassen. Ein Ladendetektiv stellte den Mann am Mittwochabend um 18.51 Uhr an den Kassen zu Rede. Zuvor hatte der 40-Jährige Fleisch aus der Theke genommen, dieses jedoch wieder abgelegt und Sockenpackungen geöffnet. Ein Paar zog er sich an und ging durch den Kassenbereich. Der Mann hat in dem Markt jetzt Hausverbot.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley