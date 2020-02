Dieb stiehlt Geldbörse mit 800 Euro von Flohmarktbesucherin

Langenhagen

In einem unbeobachteten Moment hat ein Dieb am Sonnabendvormittag zugelangt und die Geldbörse einer Besucherin des Flohmarkts an der Neuen Bult gestohlen. Darin waren 800 Euro.

Die 36 Jahre alte Frau aus Hannover hatte zuvor an einem Verkaufsstand ihr Portemonnaie aus der Tasche geholt und auf einen Tisch gelegt, sagt Polizeisprecher Ingo Wachsmann. Dies muss ein Unbekannter beobachtet habe. Der Täter stahl die Geldbörse, während die Frau in ein Verkaufsgespräch verwickelt war.

Bislang hat die Polizei keinen Täterhinweis. Die Ermittler hoffen deshalb auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Das Kommissariat ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley