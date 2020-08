Langenhagen

Ein Fahrraddieb hat am Donnerstag einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und ein Mountainbike im Wert von 500 Euro gestohlen. Der Besitzer kaufte sich zu dem Zeitpunkt gerade ein Eis.

Der Mann war um 19.30 Uhr mit dem Rad zur Eisdiele an der Erich-Ollenhauer-Straße gefahren. Er schloss das Mountainbike allerdings nicht an und ging zu dem Laden. Dies hat der Täter vermutlich beobachtet, setzte sich auf das Rad und fuhr davon. Der Unbekannte ließ kurioserweise nach Angaben eines Polizeisprechers ein Gazelle-Hollandfahrrad am Tatort zurück. Die Ermittler stellten dieses sicher und prüfen nun, ob es ebenfalls gestohlen wurde.

Der Dieb soll etwa 17 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben. Der Beschuldigte war mit einer ungefähr gleichaltrigen Begleitperson unterwegs. Zu dieser liegt den Beamten jedoch keine nähere Beschreibung vor.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat an der Ostpassage unter Telefon (0511) 1094215. Zugleich sollten sich auch Menschen melden, deren Hollandrad gestohlen worden ist.

Von Julia Gödde-Polley