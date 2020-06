Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der aus einem unverschlossen am Saarweg in Langenhagen abgestellten VW Caddy einen Rucksack gestohlen hat. Die Tat ereignete sich nach Angaben von Ermittler Oliver Bunke am Mittwoch zwischen 7.30 und 9 Uhr. Demnach hatte der Täter die Beifahrertür geöffnet und den im Fußraum stehenden Rucksack mitgenommen. Über den Inhalt konnte der Polizist am Freitag noch keine Angaben machen.

Zudem ermittelt die Polizei wegen schweren Diebstahls. Unbekannte hatten zwischen Donnerstag, 28. Mai, 12 Uhr, und Dienstag, 2. Juni, 11.30 Uhr, von einem an der Imhoffstraße abgestellten Opel Astra den Katalysator abgebaut. Den Schaden beziffert Bunke auf etwa 800 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke