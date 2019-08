Langenhagen

Ein Unbekannter hat in der Wasserwelt Langenhagen einen Spind aufgebrochen, in dem Wertsachen deponiert waren. Eine Besucherin war am Sonnabend zwischen 15 und 17 Uhr in dem Schwimmbad an der Theodor-Heuss-Straße. Als sie zu ihrem Spind zurückkehrte, stellte sie nach Angaben einer Polizeisprecherin fest, dass ihr Smartphone und ihre Geldbörse gestohlen worden waren.

Das Polizeikommissariat Langenhagen nimmt Hinweise von Zeugen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley