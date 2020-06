Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Dienstag zwischen 7 und 13 Uhr ein Fahrrad in Langenhagen gestohlen haben. Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte der Täter das mit einem Schloss gesicherte schwarze Fahrrad der Marke Kalkhoff vor einem Haus an der Straße In den Kolkwiesen aufgebrochen. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke