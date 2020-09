Langenhagen

Die Polizei ermittelt wegen des Aufbruchs eines Münzautomaten in einer Waschküche eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Hohen Felde in Langenhagen.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats hatte der Täter zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Freitag, gegen 8 Uhr, zunächst ein Kellerfenster des Hauses aufgehebelt. In der Waschküche brach der Unbekannte anschließend den Münzautomaten auf. Die Beute beträgt circa 30 Euro Bargeld.

Diebe entwenden Bauzaunelemente

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, an der Leibnizstraße. Dort hatten Unbekannte fünf Bauzaunelemente gestohlen und abtransportiert. Die Täter schraubten zunächst die Verbindungselemente auseinander. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 200 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

