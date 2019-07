Langenhagen

Das Family-Camp in der Wasserwelt Langenhagen bietet Familien Gelegenheit, mehr gemeinsame Zeit zu verbringen. Bei dem Familien-Zeltlager auf dem Außengelände des Bades an der Theodor-Heuss-Straße 60 wird den Interessierten am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. August, neben viel Badespaß ein buntes Spiele- und Mitmachprogramm geboten. Neben Animation, Spielen, einer Schnitzeljagd im Sport- und Erlebnisbad sowie Wettspielen für die ganze Familie in der Wasserwelt und auf dem Außengelände stehen auch eine Feuer- und Tiershow mit Bill Frank sowie eine Technikführung unter dem Motto „Die Wasserwelt von unten“ auf dem Programm.

In der Wasserwelt Langenhagen bietet sich die Gelegenheit, mehr gemeinsame Zeit mit der Familie zu verbringen. Quelle: Wasserwelt

Abends klingt der erste Tag mit einem Grillfest und anschließendem Lagerfeuer mit Stockbrot und Livemusik aus. Übernachtet wird im eigenen Zelt, bei sehr schlechtem Wetter kann auf die Ruheräumen ausgewichen werden. Nach einem gemeinsamen Frühstück am Sonntag können sich die Teilnehmer bei Wettrutschen auf der fast 100 Meter langen Rutsche messen, sich einen neuen Look beim Kinderschminken verpassen lassen oder bei Spielen mit Animation mitmachen.

Gegen 13 Uhr klingt das Familienzeltlager am Sonntag mit der Siegerehrung im Wettrutschen und der Verabschiedung aus. Die Wasserwelt behält sich Änderungen beim Ablauf vor, heißt es von Claudia Fuchß aus der Marketingabteilung. Einzige Voraussetzung ist der Besitz des Seepferdchen-Schwimmabzeichens. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt. Interessierte können sich direkt in der Wasserwelt anmelden. Die Teilnahmekosten betragen 34 Euro pro Erwachsenen und 19 Euro pro Kind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Von Stephan Hartung