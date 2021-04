Godshorn

In diesem Gebäude werden die Kunden nun anders bedient: In der ehemaligen Sparkasse in Godshorn hat die Arbeiterwohlfahrt nun eine Tagespflege eingerichtet. Die ersten Senioren werden dort inzwischen betreut. Die Sparkasse hatte ihre Filiale im Zuge der Konsolidierung im Jahr 2019 aufgegeben und einen Käufer gesucht. Fündig wurde das Geldinstitut schließlich bei der AWO, die dort Platz für bis zu 15 Menschen täglich bietet.

„Sie wird sehr gut angenommen, wir haben schon viele Anmeldungen und die ersten Gäste haben sich bereits von unserer Einrichtung überzeugen können“, berichtet Dirk von der Osten, Geschäftsführer der AWO Jugend- und Sozialdienste. „ Wir freuen uns, eine Tagespflege für die Einwohnerinnen und Einwohner in Godshorn und anderen Ortsteilen von Langenhagen vorhalten zu können“, betont er. Das Betreuungs- und Pflegeangebot sei ein weiterer Baustein für das Leben im Alter in der eigenen Häuslichkeit.

Ein endgültiger Tagessatz ist seinen Angaben zufolge noch nicht final mit der Pflegekasse und dem Sozialhilfeträger ausgehandelt. „Sowohl die Kosten als auch die Erstattungen der Pflegekasse sind vom jeweiligen Pflegegrad abhängig“, berichtet von der Osten. „Dieses Budget kann, muss aber nicht ausgekostet werden. Darüber hinaus kann man als Selbstzahlender weitere Tage buchen.“

15 Menschen können in Einrichtung Alltag erleben

Karin Sander (links) und Heidi Peters spielen als erste Gäste in der neuen AWO-Tagespflege mit Einrichtungsleiterin Nadine Hoffmann Karten. Quelle: AWO Region Hannover

Die Tagespflege ist täglich zwischen 8 und 16.30 Uhr geöffnet und empfängt bis zu 15 Gäste pro Tag. Betrieben wird sie in Anbindung an die Langenhagener AWO-City Park Residenz. Dieses Angebot sei wichtig, wenn die Versorgung tagsüber zu Hause nicht gewährleistet werden könne und die Pflege in einer stationären Einrichtung noch nicht nötig sei, unterstreicht von der Osten.

Morgens werden die Gäste abgeholt, von den Angehörigen gebracht oder kommen selbstständig in die Tagespflege, beschreibt Einrichtungsleiterin Nadine Hoffmann den Ablauf. „Sie genießen dann den Tag in der Obhut des speziell geschulten Fachpersonals“, ergänzt von der Osten. Die Gäste der Tagespflege werden nach AWO-Angaben individuell gefördert und unterstützt, ihre Fähigkeiten zu erhalten.

Senioren sollen Kompetenzen behalten

„Wir bieten unseren Gästen Zuwendung, Verständnis und Sicherheit für ihre besondere Lebenssituation“, sagt Hoffmann. Sie und ihr Team würden Beschäftigungsangebote nach den individuellen Wünschen und Vorlieben vorhalten. Dazu gehörten etwa auch Aktivitäten zum Erhalt von Alltagskompetenzen wie Kochen und Backen oder kreative und musische Angebote.

Freuen sich auf den Besuch in der AWO-Tagespflege (von links): Ferdinand Joachimsthaler, Maria Nogueira Baulde, Nadine Hoffmann und Dirk von der Osten. Quelle: AWO Region Hannover

„Beim Vorliegen eines Pflegegrades wird der Aufenthalt in der Tagespflege durch die Pflegekasse finanziell unterstützt. Dabei können Leistungen der Tagespflege, der häuslichen Pflege und des Pflegegeldes kombiniert werden“, erklärt Hoffmann.

Umbau der Bank kosten AWO gut 630.000 Euro

Untergebracht ist die neue AWO Tagespflege in der ehemaligen Sparkassenfiliale in Godshorn. Die Stiftung Soziale Zukunft der AWO Region Hannover hatte sie erworben und umfangreich umgebaut. Die Kosten für den Umbau, der etwa acht Monate dauerte, belaufen sich auf 627.000 Euro.

Während innen und außen fast nichts mehr an die ehemalige Bankfiliale in Höhe des Le-Trait-Platzes erinnert, gibt es noch ein Erbe in den Kellerräumen des Gebäudes: Die großen Tresore und das fest installierte Archiv aus Metall. Beides sei nicht ausgebaut worden. „Es ist üblich, dass die Tresore in den Kellerräumen bei einer Umnutzung erhalten bleiben, da man sie nur mit sehr viel Aufwand entfernen kann“, erläutert von der Osten.

AWO-Geschäftsführer Dirk von der Osten zeigt das Archiv aus Metall der ehemaligen Sparkassenfiliale, das ebenfalls nicht ausgebaut worden ist. Quelle: AWO Region Hannover

Einen der Tresore habe man bereits ausprobiert und er funktioniere noch. „Jetzt müssen wir nur noch einen Verwendungszweck dafür finden“, sagt Hoffmann lachend. Wer an einem Platz in der Tagespflege interessiert ist, kann sich bei ihr unter der Telefonnummer (0511) 27083841 melden.

Von Sven Warnecke