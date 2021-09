Kaltenweide

Die Deutsche Post schließt in Langenhagen eine weitere Filiale. In der Dependance in Kaltenweide am Kaltenweider Platz 7 sollen mit Ablauf des 30. November die Lichter rund um die Postdienstleistungen ausgehen.

Nach Auskunft von Ralph Gureck, Leiter der Stabsstelle Marketing und Kommunikation im Rathaus, habe das Unternehmen die Stadt am Freitag, 3. September, darüber informiert. Es sei jedoch geplant, einen neuen Kooperationspartner für das Dorf zu finden, heißt es aus der Verwaltung.

Wie der Rathaussprecher weiter mitteilt, sei das Unternehmen derzeit mit selbstständigen Einzelhändlern, Gewerbetreibenden und Handelsketten in Gesprächen, damit diese in ihren Geschäften perspektivisch Postdienstleistungen anbieten. Die Stadtverwaltung fordert unterdessen, dass die Deutsche Post ihr flächendeckendes Filialnetz aufrechterhält – auch im größten Ortsteil der Stadt.

Von Sven Warnecke